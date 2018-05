Renan reúne líderes para discutir CPI da Petrobras O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), está reunido na tarde desta quarta-feira, 2, com líderes partidários da base aliada e da oposição para discutir a CPI da Petrobras. A reunião ocorre no gabinete de Calheiros e conta com a presença dos líderes do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM); do PMDB na Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE); do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) e do DEM, José Agripino Maia (DEM-RN). Há pouco, o pré-candidato tucano à Presidência, senador Aécio Neves (PSDB-MG), chegou para o encontro.