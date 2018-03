Renan quer publicação de acórdão sobre terra indígena

"Eu fui o ministro da Justiça que mais demarcou terras indígenas no Brasil, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu acho que, se o STF (Supremo Tribunal Federal) publicar o acórdão da decisão de Raposa Serra do Sol, nós vamos resolver grande parte dos problemas que estão acontecendo hoje. Eu defendo que isso aconteça", disse Renan, esclarecendo que, se houver um encontro com o presidente do STF, Joaquim Barbosa, vai fazer este apelo agora.