Renan prorroga vigência de quatro medidas provisórias O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, prorrogou, nesta quinta-feira, a vigência de quatro medidas provisórias por mais sessenta dias. O prazo estendido abrange a MP 586, de 8 de novembro de 2012, que trata do apoio da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e a MP 587, de 9 de novembro de 2012, que dispõe sobre valor adicional ao ''Benefício Garantia-Safra''.