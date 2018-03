Renan promete discutir exceção à regra do mínimo Na reunião com representantes das centrais sindicais, o líder do PMDB, senador Renan Calheiros (AL), reafirmou o compromisso da bancada de votar favoravelmente ao projeto do governo que fixa o salário mínimo em R$ 545. No entanto, ele prometeu abrir o debate sobre a aplicação da regra de reajuste do mínimo nos períodos de desaceleração da economia.