Renan pede parecer sobre direito de resposta O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), pediu aos integrantes do Conselho de Comunicação Social do Congresso que opinem sobre o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta por ofensa em reportagens publicadas por veículos de comunicação. A proposta, de autoria do senador Roberto Requião (PMDB-PR), foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa no início do mês passado e está pendente de apreciação pelo plenário do Senado. Se aprovada, ainda terá de passar pela Câmara dos Deputados.