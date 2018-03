Renan, o sindicalista

É fácil entender o silêncio de Dilma, depois daquele panelaço infernal de 8 de Março, que serviu de convocação para as manifestações do domingo seguinte. Mas não é nada simples entender a tagarelice de Renan. Afinal, o que ele quer? Se a hora é do PMDB, não seria hora de bater de frente nem com o Planalto nem com o partido, certo?

Quanto mais fraca Dilma fica, mais forte se tornam os peemedebistas. O vice-presidente e coordenador político, Michel Temer, e o ministro da Aviação Civil e operador político de fato, Eliseu Padilha, não se contentam mais em dominar a área política do governo, a Câmara e o Senado estão ocupando o poder fisicamente. Como relatou a repórter Tânia Monteiro no Estado, eles estão se deslocando pouco a pouco para o quarto andar do Planalto - que, frise-se, fica "acima" do gabinete presidencial. Se eu fosse Dilma, segurava bem a cadeira.

Dali, Temer e Padilha fatiam pragmaticamente cargos de segundo escalão entre PMDB, PP, PTB, PDT e a enorme base aliada, mas rebelde. O anúncio começa semana que vem, reavivando uma velha regra: quem tem a caneta tem o poder.

Padilha, vice-poderoso do vice-presidente, é aquele que recusou o convite (ou convocação?) de Dilma para ser ministro de Relações Institucionais e, portanto, articulador político. Ao dizer "não" à chefe, argumentou que sua mulher, advogada no Rio Grande do Sul e mãe de um bebê, o proibira de aceitar: "ou ela, ou eu". O que pouca gente sabe é que Dilma ligou para a mulher de Padilha e... ela não atendeu. Não atender a um telefonema da presidente da República, chefe do marido? Pois é.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Voltemos a Renan, que, dizem as más-línguas, também se recusou a atender não a um, mas a dois telefonemas da presidente. Sim, o presidente de um Poder mandou o mordomo dizer à presidente do outro Poder que não estava em casa, ou não podia atender, ou qualquer coisa dessas que a gente diz para operadoras de telemarketing e chatos em geral.

Já seria grave, mas o pior é o novo estilo sindicalista de Renan, sempre de megafone em punho. Num dia, ele cobra uma posição da presidente sobre a terceirização de trabalhadores. No outro, diz que "é ridículo" Dilma não fazer o tradicional pronunciamento de 1.º de Maio por causa de panelaços e "porque não tem o que dizer".

Vários fatores incomodam Renan e o empurram para a oposição: o envolvimento na Lava Jato, as dificuldades do filho no governo de Alagoas, perder o Turismo para o PMDB da Câmara, ficar sob a liderança de Temer/Padilha e assistir ao protagonismo de Eduardo Cunha no Congresso. Ele, porém, tem pouco a lucrar batendo de frente com a presidente, com o Planalto e com o próprio partido. Pode até fazer o jogo do PSDB de enfraquecer ainda mais Dilma e o PT, mas nem pode virar tucano a essa altura, nem cairia tão facilmente nas graças do PSDB.

Logo, Renan virou um franco atirador, mirando na testa de Dilma e espalhando estilhaços em Temer, Padilha e Cunha, na contramão do que os atores políticos fazem freneticamente desde que o governo Dilma queimou a largada, mas sem perspectiva de levar a bandeirada do impeachment: todo mundo só pensa em 2018.

Renan, ao contrário, parece desprezar o amanhã e só se concentrar no hoje. Não se encaixa nos diferentes cenários do PSDB e está se inviabilizando tanto no "volta Lula" quanto numa candidatura própria do PMDB ao Planalto. Aparentemente, ele desperdiça sua munição com Dilma, que não significa opção de poder em 2018 e que, se aguentar os próximos quatro anos, já pode se dar por satisfeita.

Educação. No dia do Trabalho, viva aos professores!