Renan, Lula e Sarney farão visita a Tebet na segunda-feira O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), anunciou nesta sexta-feira que na próxima segunda irá, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador José Sarney (PMDB-AP), fazer uma visita ao senador Ramez Tebet (PMDB-MS), que está com o estado de saúde gravíssimo, e repousa em sua casa em Campo Grande. Ele está em sua residência desde sábado passado, depois de ter recebido tratamento quimioterápico no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, onde foi internado no último dia 30, com infecção respiratória devido a reações alérgicas a um medicamento.