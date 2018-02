Renan: licença do cargo evitará constrangimentos Em seu pronunciamento de cerca de 9 minutos transmitido pela TV Senado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que sua licença do cargo por 45 dias evitará constrangimentos como o ocorrido na sessão do dia 9 de outubro. Naquela sessão, Renan fez um pronunciamento de defesa da tribuna do Senado e foi aparteado por senadores que pediam o seu afastamento do cargo. Ele chegou interromper bruscamente um aparte do senador Aloizio Mercadante (PT-SP) e abandonou a tribuna do Senado. "Reafirmo que enfrentarei os processos como fiz até agora à luz do dia".