Renan: Legislativo defenderá posição sobre royalties O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta segunda-feira que será defendida no Supremo Tribunal Federal (STF) a posição do Legislativo de alterar a lei dos royalties. Renan afirmou que ainda deseja conhecer o teor da liminar concedida pela ministra Cármen Lúcia suspendendo a eficácia da nova lei.