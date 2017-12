Renan lê requerimento de criação de CPI das ONGs O presidente do Senado, Renan Calheiros(AL), informou que fará nesta terça-feira, no plenário, a leitura do requerimento de criação da CPI que investigará a atuação das organizações não-governamentais (ONGs). De acordo com ele, o requerimento tem 46 assinaturas. Renan informou que, a partir da leitura do requerimento, caberá às lideranças partidárias instalarem a comissão de inquérito dentro do prazo regimental. "Conferindo as assinaturas e tendo fato determinado, não há outro caminho", disse. Ao ser questionado se concordava com a idéia de que as ONGs precisam ser investigadas, ele respondeu que não cabe a ele fazer esse tipo de julgamento. Renan acrescentou que a leitura do requerimento é um problema regimental e que, portanto, ele não é responsável Pot todo o processo de instalação da CPI.