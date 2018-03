Renan garante recesso legislativo no Senado O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse que o recesso legislativo está garantido. "Do ponto de vista do Senado, sim, porque certamente hoje vamos votar os últimos itens da nossa pauta e praticamente não teremos mais o que fazer neste semestre", afirmou ao chegar no Congresso na manhã desta quinta-feira, 11. Dessa forma, a partir do dia 18 de julho, os senadores devem estar de folga, retomando os trabalhos no início de agosto.