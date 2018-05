Renan está disposto a convocar Congresso para revisar meta fiscal em eventual governo Temer

Brasília – O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), relatou nesta quarta-feira, 27, ter dito ao vice-presidente Michel Temer que, se houver a necessidade de convocar a sessão conjunta das duas Casas Legislativas para votar a proposta que revisa a meta fiscal de 2016, vai fazê-lo.

“O vice-presidente sabe que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados não faltarão com o Brasil. Tão logo haja a necessidade de convocar o Congresso Nacional para que ele possa novamente apreciar a revisão da meta fiscal, nós faremos isso, porque o interesse do Brasil está acima de qualquer outra questão”, disse o peemedebista.

Renan afirmou ter informado a Temer que a sessão do Congresso ainda não foi convocada. Mas ele destacou que vai fazer isso porque é preciso preservar o “interesse nacional”.

O presidente do Senado disse que, na semana passada, havia uma sinalização de que qualquer convocação do Congresso neste momento não iria ocorrer porque havia o risco de esvaziamento da Câmara.

A iniciativa de pautar a revisão da meta se Temer confirma o primeiro gesto de boa vontade de Renan com o vice. Reportagem do Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, desta terça-feira mais cedo revelou que Renan havia indicado a aliados que convocará uma sessão do Congresso já sob a presidência interina do vice para apreciar o projeto que revisa a meta fiscal de 2016. Com o provável afastamento da presidente Dilma Rousseff no dia 11 de maio pelo Senado, Temer terá 20 dias para alterar a meta no Congresso a fim de evitar a paralisia da máquina pública federal.

Sem a Comissão Mista de Orçamento funcionando, o governo terá duas saídas regimentais para aprovar a revisão da meta. A primeira é conseguir o apoio de mais da metade dos líderes partidários da Câmara e do Senado para aprovar um requerimento de urgência a fim de levar a matéria diretamente ao plenário do Congresso. Nesse caso, Renan tem de convocar uma sessão conjunta das duas Casas para votar o projeto. Outra alternativa seria o próprio presidente do Congresso convocar uma sessão conjunta para apreciar especificamente a matéria.

A expectativa é que Renan siga o previsto no regimento e convoque o Congresso no dia 17 de maio, na semana seguinte à decisão dos senadores de afastar Dilma para apreciar a revisão da meta. A tarefa será hercúlea, uma vez que constam até o momento 20 vetos presidenciais que já trancam a pauta da sessão conjunta. Pauta. Renan também afirmou que o vice-presidente concordou com a necessidade de superar a pauta de ocupação de cargos. Segundo ele, essa pauta não pode prevalecer, uma vez que a sociedade não cobra isso da classe política. Renan disse ter defendido a qualificação da pauta, com a discussão de cenários e reformas institucionais e ainda advogou a votação de uma proposta que garante a autonomia legal para nomeação dos diretores do Banco Central.

“(É preciso) resolver definitivamente essa questão do Banco Central, se vamos ter um Banco Central independente ou não, se vamos restaurar o Banco Central na forma da sua criação”, disse Renan, em entrevista na chegada ao Senado. Desde 2013, ele tem sido um dos principais entusiastas no Legislativo da autonomia operacional do banco.

Renan afirmou que adotará, caso Temer assuma o governo, a mesma relação que mantém com a presidente Dilma Rousseff. O peemedebista disse que é “incompatível” participar do governo como presidente do Senado. Segundo ele, isso atrapalha e atropela a isenção, a capacidade de conduzir.