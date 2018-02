Renan envia a senadores desmentido sobre investigação O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), permanecerá durante todo o dia na residência oficial e só amanhã irá a seu gabinete na Presidência do Senado. Ele enviou hoje a todos os senadores cópias da nota oficial que divulgou hoje na qual nega qualquer envolvimento com supostos procedimentos executados por seu assessor, o ex-senador Francisco Escócio, para investigar senadores goianos Demostenes Torres (DEM) e Marconi Perillo (PSDB). Renan também encaminhou notas com desmentidos de Escócio sobre a existência de tal procedimento.