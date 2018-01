Renan entrega diploma simbólico de Presidente da República a filho de Jango

Brasília - João Vicente Goulart, um dos filhos do ex-presidente João Goulart, recebeu na tarde desta quarta-feira, 18, das mãos do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), um diploma de restituição simbólica do mandato do ex-chefe de Estado brasileiro, deposto em golpe militar no dia 1º de abril de 1964. O Congresso realiza uma solenidade de anulação da decisão que retirou Jango, como o ex-presidente era conhecido, do poder.

A cerimônia estava prevista para ser realizada na semana passada, mas foi adiada devido às chuvas no Rio de Janeiro, que impediu os familiares de Jango de chegarem até Brasília.A presidente Dilma Rousseff e ministros do governo participam da solenidade. No início da sessão, o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), pediu um minuto de silêncio aos presentes em razão da morte, esta manhã, do senador João Ribeiro (PR-TO), que estava internado desde 16 de novembro para o tratamento de um tipo raro de leucemia.

João Vicente recebeu um caloroso abraço da presidente Dilma Rousseff, que no mês passado recepcionou os restos mortais do ex-presidente em Brasília com honras de Estado. Na cerimônia, participam integrantes do primeiro escalão. Entre as presenças, estão o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os comandantes das Três Forças Armadas.

O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) disse crer que poucos brasileiros tenham amado tanto o Brasil como Goulart e sofrido tanto fora do País. "João Goulart foi o único presidente a morrer fora do País sem ter as honras de Estado".

O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), afirmou que o Congresso equivocou-se ao cassar o mandato do presidente deposto. "Equivocou-se a maioria do Congresso Nacional a cassar o mandato do presidente João Goulart? É claro que sim", criticou.

A cantora Fafá de Belém cantou o Hino Nacional e, no momento, o filho de Goulart faz um pronunciamento no plenário do Senado.