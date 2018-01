Renan entrega diploma simbólico a filho de Jango

João Vicente recebeu um caloroso abraço da presidente Dilma Rousseff, que no mês passado recepcionou os restos mortais do ex-presidente em Brasília com honras de Estado. Na cerimônia, participam integrantes do primeiro escalão. Entre as presenças, estão o ministro da Defesa, Celso Amorim, e os comandantes das Três Forças Armadas.

O senador Randolfe Rodrigues (PSol-AP) disse crer que poucos brasileiros tenham amado tanto o Brasil como Goulart e sofrido tanto fora do País. "João Goulart foi o único presidente a morrer fora do País sem ter as honras de Estado"

O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), afirmou que o Congresso equivocou-se ao cassar o mandato do presidente deposto. "Equivocou-se a maioria do Congresso Nacional a cassar o mandato do presidente João Goulart? É claro que sim", criticou. A cantora Fafá de Belém cantou o Hino Nacional.