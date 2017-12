Renan é presidente que gosta de dar entrevistas, diz Lula Ao transmitir o cargo para o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou com os jornalistas: "Agora vocês vão ter um presidente que gosta de dar entrevistas". Após o embarque de Lula, Renan Calheiros disse que na conversa que teve ontem a noite o presidente demonstrou interesse na aliança com o PMDB. Ele, no entanto, mostrou as dificuldades existentes no partido que ainda no próximo dia 13 irá decidir, em convenção, se terá ou não candidato próprio à Presidência da República. Renan ressaltou também a dificuldade das alianças nacionais em razão das alianças nos Estados. Renan Calheiros ocupará a Presidência durante as dez horas em que o presidente Lula ficará em Puerto Iguazú para participar da reunião com os presidentes da Argentina, Néstor Kirchner, da Bolívia, Evo Morales, e da Venezuela, Hugo Chávez, para discutir a crise criada pelo governo boliviano com a nacionalização das operações de gás e petróleo. Acompanham também o presidente Lula o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, e o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia.