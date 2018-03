Renan é fortalecido, dizem colegas Longe dos cargos no Senado desde que renunciou à presidência para não ser cassado, Renan Calheiros (PMDB-AL) é tido hoje como principal favorecido por uma eventual vitória de José Sarney (PMDB-AP) para o comando da Casa. E já se comporta como homem forte. Seu gabinete virou reduto de senadores interessados em manter comissões ou a Corregedoria do Senado, caso de Romeu Tuma (PTB-SP). "Renan volta como rei ao Senado, volta por cima, como chefe absoluto em dupla com Sarney", afirma o senador Pedro Simon (PMDB-RS). "Será um retorno triunfal, ele volta como mandachuva, será o homem forte do Senado", emenda Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). Ambos afirmam não ter dúvidas de que, Sarney eleito, Renan reassume oficiosamente boa parte do comando. O assessor de imprensa de Sarney, Fernando César Mesquita, nega que vá haver transmissão de poder. "Sarney não é comandado por ninguém, ele faz o que acha certo, isso é ficção", alega. Próximo dos dois colegas do PMDB, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), entende que Renan ficará mais forte por liderar o maior partido. "Mas o líder não comanda o voto de ninguém."