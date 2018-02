Renan é aclamado pela 'Juventude do PMDB' Depois de ficar sitiado por estudantes que protestaram contra sua eleição e virar alvo de uma petição com mais de 1,3 milhão de assinaturas pela sua cassação, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) finalmente encontrou nesta sexta-feira um cômodo de aconchego e calor humano dentro do Congresso Nacional, onde ouviu gritos que não eram de protesto, mas de exaltação ao seu nome. Foi no auditório Petrônio Portella, onde centenas de jovens estavam reunidos para a Convenção Nacional da Juventude do PMDB.