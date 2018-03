Renan diz ser 'pessoalmente contra' medidas do ajuste

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quarta-feira, 13, que é "pessoalmente" contra a aprovação das medidas provisórias que tratam do ajuste fiscal propostas pelo governo. Uma delas, a MP 665, que endurece as regras do seguro-desemprego, deve ser votada na próxima semana no Senado.

Nesta quarta, o peemedebista voltou a repetir o seu discurso de que o ajuste proposto pela equipe econômica da presidente Dilma Rousseff retira apenas direitos trabalhistas e previdenciários, e não corta na própria carne, como reduzir o número de ministérios.

Questionado se isso significava que ele era contra a aprovação das medidas, consideradas prioritárias pelo governo, Renan afirmou que esse era é "um ponto de vista pessoal".

"É evidente que o que eu acho em relação a isso não vai substituir o que o Senado acha, o que a Câmara acha. Mas esse é um ponto de vista meu, pessoal, do senador, não é do presidente do Senado", disse.