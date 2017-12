Renan diz que só preside sessão da LDO ´se for necessário´

O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 11,ao chegar ao Senado Federal, que só irá presidir a sessão do Congresso, que votará a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), "se houver necessidade". O início da sessão da Câmara e do Senado juntos está marcada para esta quarta, às 19h30. Renan explicou o que seria haver necessidade e disse que ´´se os trabalhos não tiverem andando condizentemente, se a coisa não fluir, e se a votação não acontecer. Se houver necessidade, eu vou ter que ir", afirmou. Na noite da última terça-feira, Renan já havia admitido que abriria mão de presidir a sessão e entregaria a tarefa ao vice-presidente do Senado, deputado Nárcio Rodrigues (PSDB-MG). A sessão comandada por Renan é um impasse já que a oposição insiste em não aceitar que ela seja comandada pelo presidente do Senado, ameaçando inclusive obstruir a sessão.Se o projeto não for aprovado até o dia 17, os parlamentares não poderão iniciar o recesso de julho, que começa no dia 18. O PSDB e o DEM haviam decidido na última noite obstruir a sessão caso o presidente do Senado estivesse no comando da sessão. Na semana passada, o PPS havia anunciado que faria obstrução na sessão da LDO se Renan quisesse presidi-la. Segundo Renan, se for preciso ele irá à sessão para cumprir o seu papel constitucional. "Eu não posso me omitir do meu papel profissional. Se tudo correr bem, Nárcio Rodrigues (primeiro vice-presidente do Congresso) pode presidir. Ele já fez isso com muita competência", disse.