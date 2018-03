Renan diz que Senado deve aprovar fim de reeleição

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta quinta-feira, 28, que é favorável ao projeto aprovado pela Câmara que determina o fim da reeleição e que a tendência é que a proposta também receba o aval dos senadores.

"Acho que essa é a grande reforma (política). A reeleição acaba sendo a fonte de todos os desvios e já havia chegado a hora de nós acabarmos com ela", afirmou.

Na quarta, a Câmara aprovou o fim da reeleição para chefes do Executivo por 452 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. A proposta terá de ser analisada agora pelos senadores. "O sentimento do Senado é exatamente igual ao sentimento da Câmara com relação ao fim da reeleição", disse Renan.

Nesta quinta-feira, a Câmara analisa se amplia a duração dos mandatos eletivos de quatro para cinco anos e a unificação das eleições.