Renan diz que morte de Déda deixa população 'desolada' O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), lamentou nesta segunda-feira, 2, a "morte precoce" do governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT). Em nota, Renan disse que Déda, vítima de um câncer gastrointestinal aos 53 anos, deixa "familiares, amigos e a população brasileira desolados". O governador de Sergipe foi um dos fundadores do PT.