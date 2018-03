Renan diz que Brasil de 2014 'era apenas para a campanha eleitoral'

"O que nós lamentamos muito é que aquele Brasil de 2014, que era projetado, era apenas um Brasil para a campanha eleitoral", afirmou, após reunião pública que reuniu governadores para debater o pacto federativo. "Nós estamos vivendo hoje a dura realidade de ajustarmos o pacto federativo."

De acordo com ele, o ajuste fiscal promovido pelos governos dos Estados muito mais efetivo que o levado a cabo pela administração federal, o qual classificou como meramente trabalhista e previdenciário. "A Federação está distorcida e tem agravado essa distorção. O papel do Congresso é garantir o equilíbrio", afirmou, ressaltando que propostas apreciadas pelo Congresso não comprometerão as contas do governo federal, apesar de a maioria das reivindicações dos governadores serem relacionadas a pedidos de recursos federais. "Vamos fazer absolutamente tudo o que garanta o equilíbrio fiscal", disse.