Renan tem encontros com Lula, Dilma e Temer

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), se reuniu na tarde desta terça-feira, 26, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por pouco mais de uma hora em sua residência oficial. Ainda nesta terça, Renan estará com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Na quarta-feira, será a vez de o senador se encontrar com o vice-presidente Michel Temer.

Os encontros ocorrem próximo à votação pelo plenário do Senado que, em maio, decidirá se afasta Dilma e abre o processo de impeachment contra a petista. Caso seja aberto, Temer assumirá interinamente o comando do País. Antes, contudo, o processo passará pela análise da comissão especial do impeachment no Senado. O senador Raimundo Lira (PMDB-PB) foi eleito oficialmente nesta terça-feira, 26, presidente da comissão.

Desde o ano passado, Renan tem sido um dos principais aliados de Dilma para tentar escapar do impeachment. Recentemente, contudo, o peemedebista adotou postura de quem atua como juiz no processo.

Desafetos. Após se encontrar com Lula e Dilma, Renan estará com Temer - os políticos são desafetos históricos no PMDB - em um encontro que tem sido costurado desde a semana passada por interlocutores das duas partes. Em deferência a Renan, Temer vai à residência oficial do Senado.

Se assumir, o vice terá de aprovar no Congresso até o fim de maio a proposta de revisão da meta fiscal de 2016, sob pena de paralisar a máquina pública federal. Reportagem do Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, na semana passada apontou que Temer terá menos de 20 dias para fazer a mudança e terá de contar com boa vontade de Renan, que preside o Congresso, para garantir a alteração.