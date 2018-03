Renan defende protagonismo do PSDB no governo Temer

BRASÍLIA - O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), defendeu nesta terça-feira, 29, um papel de maior protagonismo do PSDB no governo do presidente Michel Temer. Para Renan, o PSDB tem divisões internas, mas a presença do partido na moldura do governo é fundamental. Ele conversou sobre o assunto com Temer em encontro ontem à noite no Palácio do Jaburu.

“É melhor um governo sob a influência do PSDB do que do (deputado cassado) Eduardo Cunha”, disse Renan em conversa com um grupo de jornalistas após a sabatina do economista Felipe Salto para ocupar a diretoria executiva da Instituição Fiscal Independente (IFI). Para o peemedebista, uma ação de destaque do PSDB é fundamental para a transição política e econômica até as eleições de 2018.

Na avaliação do presidente do Senado, a questão política eleitoral tem de ser revolvida depois. “Agora tem que sair do buraco”, afirmou.