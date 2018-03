Renan defende Geddel e diz que episódio está 'superado'

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), saiu em defesa do ministro-chefe de Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, nesta terça-feira, 22. Para Renan, a polêmica envolvendo o seu correligionário "já está superada".

Geddel se tornou alvo de um processo na Comissão de Ética da Presidência após ser acusado pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero de pressioná-lo para liberar um empreendimento imobiliário em Salvador, onde o ministro teria comprado um apartamento.

Renan declarou que houve "interpretação indevida" de Calero. "Eu acho que esse é um fato superado. Parece que houve uma interpretação indevida. O bom é que isso fique para trás e que a convergência seja novamente construída", disse Renan.

O presidente do Senado evitou fazer comparações com casos de outros ministros que foram demitidos ou pediram para sair do governo Michel Temer em meio a escândalos. Em seis meses de gestão Temer, Calero foi o quinto ministro a deixar o governo. Segundo Renan, a prioridade agora é focar nas pautas do Congresso.

"Cada caso é um caso. Importante é ter humildade e sensibilidade nesta hora para somar esforços em favor do Brasil", afirmou. "O que nós temos é que avançar nas reformas (...) para que nós possamos num curto espaço de tempo retomar o crescimento econômico do Brasil, gerando renda, gerando emprego", afirmou.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também demonstrou apoio ao ministro. Nesta terça-feira, Maia afirmou que o Congresso precisa que Geddel continue no cargo por ser fundamental na articulação política do governo com parlamentares. Segundo ele, o ministro tem o apoio e a confiança do Parlamento.