Renan: Decisão do STF sobre novos partidos foi 'vitória' Mesmo antes da conclusão do julgamento, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta quinta-feira que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de liberar a votação do projeto que dificulta a criação de novos partidos "definiu os parâmetros do processo legislativo", deixando claro que "não pode haver controle prévio de constitucionalidade em nenhuma votação". Para ele, a decisão do plenário do STF "foi uma vitória da democracia". O julgamento deve ser concluído na próxima semana, mas a maioria a favor da tramitação foi indicada na sessão desta quinta.