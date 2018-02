Renan decide não incluir MPs e Gleisi lamenta Diante de anúncio do presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL), de não incluir na pauta de votação desta semana as Medidas Provisórias de redução das tarifas de energia e a que desonera 16 setores da economia, o Palácio do Planalto decidiu reagir, lamentando a não votação e avisando que tem solução jurídica para assegurar a manutenção do preço da energia reduzida. O comunicado, feito às 19h30 desta terça-feira pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, "lamentando a não votação das duas MPs", no entanto, ignorou as negociações entre partidos aliados da base governista que estavam em andamento. Os partidos tentavam votar os textos, apesar da posição de Renan Calheiros, que reiterava que as votações só ocorreriam no Senado se a Casa tivesse pelo menos sete dias para analisá-las. Se o prazo for cumprido, a medida perde a validade na segunda-feira, 3.