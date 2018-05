Renan convenceu Lula a insistir em urgência para pré-sal O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), foi quem convenceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a enviar os projetos do marco regulatório da exploração do petróleo do pré-sal com regime de urgência ao Congresso. Os argumentos de Renan derrubaram teses de lideranças do PT e mudaram a intenção inicial de Lula - discutida com governadores no domingo - de retirar o caráter urgente das propostas.