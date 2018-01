Renan cobra 'equilíbrio' de Luiz Henrique Após sair de uma visita ao presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (PSDB-MG), o candidato à reeleição a presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), cobrou há pouco equilíbrio do adversário do partido Luiz Henrique (SC). O catarinense acusou Renan de praticar "atos de desespero" por ter articulado a posse do suplente do senador Jader Barbalho (PMDB-PA) de última hora para não perder voto. Fernando de Castro Ribeiro (PMDB-PA) tomou posse nesta sexta (30) à noite.