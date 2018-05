Renan classifica de 'fantasia' acusação de Cerveró sobre recebimento de propina

BRASÍLIA - Ao chegar ao Congresso na manhã desta terça-feira, 19, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) classificou como "fantasia" a acusação do ex-diretor da área Internacional Petrobrás Nestor Cerveró, em depoimento prestado ao juiz Sérgio Moro, de que ele recebeu propina no valor de US$ 6 milhões. O dinheiro é referente a um contrato de afretamento do navio-sonda Petrobras 10.000 e teria sido dado a Renan pelo lobista Jorge Luz, apontado como um dos operadores de propinas na estatal.

O presidente do Senado se reúne nesta terça com líderes partidários da Casa para definir o rito do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Renan não quis conceder entrevistas na chegada e prometeu falar com a imprensa ao final do encontro.