Renan Calheiros se irrita e discute com repórter do CQC O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) se irritou hoje com uma pergunta feita pela equipe do programa CQC, da TV Bandeirantes, e discutiu com o repórter Danilo Gentili. Após a confusão, seguranças da Casa chegaram a ameaçar retirar a equipe do local, mas os profissionais têm autorização da primeira-secretaria para trabalhar no Senado.