Renan Calheiros recebe apoio de PSB à reeleição no Senado O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu nesta quinta-feira o apoio oficial do PSB à sua reeleição para o cargo. Pouco mais de 12 horas depois de ter recebido a notícia de que o PDT fechara com ele, garantindo mais quatro votos na disputa contra o pefelista José Agripino (RN), Renan conquistou o apoio de mais três senadores: Antonio Carlos Valladares (SE), Renato Casagrande (ES) e Patrícia Sabóia (CE). José Agripino foi comunicado na noite de quarta-feira pelo líder do PDT, Osmar Dias e pelo senador Cristovam Buarque (DF) que o partido ficará com Renan para a presidência do Senado. "Isso vai implodir minha candidatura", teria dito o senador, segundo relato de um pefelista. Ainda assim o dirigente do PFL afirma que há espaço para uma candidatura da oposição e que não deverá renunciar à disputa.