Renan Calheiros integrará Conselho de Ética do Senado Alvo em 2007 de cinco representações no Conselho de Ética do Senado, o líder do PMDB, senador Renan Calheiros (AL), será membro titular desse colegiado, que está desativado há dois anos. O nome dos 15 novos integrantes será oficializado ainda hoje, no início da sessão do plenário, com a leitura da relação de nomes indicados pelos líderes dos partidos.