Renan Calheiros informa que Congresso decreta luto de 3 dias

O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), divulgou nesta quarta-feira nota oficial em que lamenta a morte "tão precoce e trágica" do candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos. Para o peemedebista, a tragédia deixa o Brasil "chocado e surpreso". "O país sofre a dor coletiva da perda de uma das mais promissoras lideranças da política brasileira", afirmou.

Renan, que decidiu decretar luto oficial de três dias no Congresso, disse que Campos era uma referência como homem público nos cargos que exerceu. O presidente do Congresso foi alvo de críticas contundentes de Campos durante a corrida eleitoral. O candidato do PSB já disse em várias ocasiões que, caso eleito, não queria governar com Renan e outros pessoas chamadas por ele de "raposas" da política.