'Lula e Renan Calheiros se merecem', diz Doria

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste sábado, 26, que o ex-presidente Lula (PT) e o senador Renan Calheiros (PMDB) “se merecem”.

"Esse é o padrão de referência do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acha as pessoas do mal, boas pessoas. Eu acho que as pessoas do mal são do mal", disse o tucano.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Doria fez referência ao encontro do senador Renan Calheiros com o ex-presidente Lula nesta semana durante caravana do petista em Alagoas. Os dois dividiram palanque em Penedo, às margens do Rio São Francisco.

Renan, presidente do Congresso à época, votou pelo impeachment de Dilma. Nesta sexta-feira, Lula disse que considera que as alianças políticas são necessárias e que, no caso de Renan, o senador ajudou a governar o País.

“Deixa eu falar uma coisa para as pessoas entenderem. O Renan pode ter todos os defeitos. Agora, o Renan me ajudou a governar esse País. Se ele cometeu algum erro... Olha, se eu quero para mim a inocência até que se prove o contrário, tenho que querer para os outros também”, disse Lula.