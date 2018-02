Renan Calheiros chega ao Senado para presidir a sessão O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), já está no plenário para presidir a sessão de hoje. No mesmo instante, o líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), fazia um discurso sobre a falta de condições de Calheiros de continuar presidindo a Casa. Pouco Antes, o senador Jefferson Peres (PDT-AM) fez um discurso na mesma linha. O plenário está lotado. Hoje, chegou-se a especular a possibilidade de Renan Calheiros fazer um pronunciamento anunciando que se afastaria da presidência por um período de quatro meses. Mas sua assessoria nega o pronunciamento.