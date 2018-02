Renan anuncia afastamento de 45 dias do Senado O presidente do Senado Renan Calheiros gravou de seu gabinete pronunciamento para a TV Senado, no qual afirmou que vai se afastar da Presidência do Senado por 45 dias. Todos os aparelhos de TV instalados nas dependências do Senado foram desligados por alguns minutos antes da gravação por ordem do serviço de segurança da Casa. Pela televisão, Renan afirmou que vai persistir na própria defesa.