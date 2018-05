Renan anuncia adiamento da decisão da CPI da Petrobras O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), anunciou nesta terça-feira o adiamento da decisão do plenário a respeito da instalação da CPI da Petrobras exclusiva da Casa. Segundo Renan, a votação do recurso não será mais realizada porque não houve entendimento em relação ao encaminhamento da votação por parte dos líderes partidários.