Renan agora diz que vai consultar FAB sobre voo

O senador viajou para a capital de Pernambuco com o objetivo de fazer um implante de cabelo. Ele não tinha compromissos oficiais naquela data. De acordo com dados do site da FAB, o presidente do Senado saiu de Brasília às 22h15 e chegou a seu destino às 23h30. A aeronave levou outros quatro passageiros, provavelmente convidados de Renan, uma vez que não há registros de que o voo tenha sido compartilhado.

O senador informou à FAB que a viagem era "a serviço". O uso da avião da FAB para fins particulares foi revelado hoje pela coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo. Um voo de Brasília para Recife, em avião comercial, na alta temporada, custa no mínimo R$ 1 mil. A FAB ainda não divulgou se Renan também usou a aeronave da Força para retornar de Recife a Maceió, onde tem casa.