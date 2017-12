Renan afirma que fim da CPI dos Correios é fato consumado O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), recebe nesta segunda-feira o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios, de autoria do relator, deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). Na avaliação de Renan, o término da CPMI "é fato consumado". O senador informou que se reunirá com o presidente da comissão, senador Delcídio Amaral (PT-MS), com Serraglio e com o vice-presidente da comissão, deputado Asdrúbal Bentes (PMDB-PA). "Eles decidiram [entregar o relatório] em função de precedentes que havia em outras CPIs. Há decisão, há relatório aprovado e há um prazo para conclusão dos trabalhos que termina hoje. Por isso o fato está consumado", afirmou Renan. Deste modo, segundo ele, cai o recurso feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para que houvesse continuidade à sessão da semana passada, quando o partido apresentou destaques ao relatório e pediu para que eles tivessem votação exclusiva.