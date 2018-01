Renan admite possibilidade de instalar CPI dos sanguessugas O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) admitiu que poderá instalar CPI para investigar a Operação Sanguessuga, se essa for a decisão dos líderes, com que pretende se reunir ainda esta semana. "Não podemos nos afastar da responsabilidade como País. Mandei conferir as assinaturas do requerimento (de instalação da comissão) e vou reunir os líderes partidários. Se eles entenderem que é o caso de investigar vamos instalar a comissão", afirmou Calheiros. Histórico da operação A Operação Sanguessuga foi desencadeada no início de maio por investigações feitas pelo Ministério Público Federal no Mato Grosso. De acordo com informações da Procuradoria e da Polícia Federal, havia uma organização com base em Cuiabá que desde 2001 participava de esquemas para fraudar compras de ambulâncias. O esquema desviava dinheiro público por meio da venda de ambulâncias superfaturadas para municípios. As prefeituras usavam recursos de emendas parlamentares ao Orçamento-Geral da União. Tudo indica que o pivô do desvio era a empresa Planam, de Mato Grosso. As ambulâncias custavam R$ 40 mil nas concessionárias e eram negociadas a até R$ 80 mil. Os parlamentares teriam integrado o esquema de subscrição de emendas para ambulâncias em troca de propina. A fraude, que desviou R$ 110 milhões do Orçamento da União, envolvia pelo menos 81 pessoas, incluindo 15 parlamentares, 11 ex-parlamentares, empresários e servidores - todas denunciadas pelo Ministério Público e 40 delas já presas. Darci José Vedoin, acusado de liderar a quadrilha, contava com a ajuda de Maria da Penha, ex-assessora do Ministério da Saúde e ex-funcionária da Planam, cuja função era acelerar a liberação da verba. Porém, em seu depoimento, Maria da Penha afirmou que o escândalo pode envolver pelo menos 170 parlamentares. Os acusados vão responder a processos por crimes de formação de quadrilha, crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção, falsidade ideológica, entre outros. Além dos inquéritos no STF, a Operação Sanguessuga provocou a abertura de outras investigações. Matéria alterada às 14h32.