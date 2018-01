Renan admite discutir com líderes novo pedido da CPI dos Sanguessugas O presidente do Senado, Renan Calheiros, deve reunir os líderes para analisar o novo requerimento de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes na saúde e a possível participação de deputados e senadores no esquema. Renan afirmou que pretende seguir dois princípios para decidir sobre a nova CPI: a "isenção" e as "normas regimentais" do Congresso Nacional. Indagado sobre a possibilidade de os partidos ingressarem com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, Renan pediu "calma" e "equilíbrio" para a situação. "Existem dois problemas. Primeiro para que se avance nas investigações. E, segundo, com os vampiros da mídia, que são pessoas que querem aparecer desesperadamente", criticou. As lideranças do PV, PPS e Psol protocolaram na Secretaria Geral do Senado o novo pedido de abertura da CPMI para investigar a possível participação de deputados e senadores na compra superfaturada de ambulâncias por meio de emendas ao Orçamento Geral da União. O requerimento, assinado por 230 deputados e 30 senadores, foi apresentado pelos deputados Fernando Gabeira (PV-RJ), Raul Jungmann (PPS-PE) e pela senadora Heloísa Helena (Psol-AL). O novo requerimento para abertura foi exigido pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, na terça-feira. Durante a sessão, Renan alegou que o pedido não obdece as normas regimentais ao classificar as assinaturas como "apoiadores" e não como "signatários". Parlamentares da oposição criticam a decisão de Renan ao alegar que se tratava de "detalhes" e que o pedido teria sido aceito, sem problemas, pela Secretaria Geral do Senado. Operação A Polícia Federal efetuou uma série de prisões, no dia 4 de maio, na chamada Operação Sanguessuga, de pessoas suspeitas de envolvimento na fraude, que já teria movimentado R$ 110 milhões. Entre os presos estavam dois deputados, assessores de parlamentares, empresários e uma funcionária do Ministério da Saúde. De acordo com a PF, o esquema funcionava desde 2001 e consistia na oferta, por parte da empresa Planam, do Mato Grosso do Sul, de ambulâncias para as prefeituras de todo o País e empresas não-governamentais que recebem ajuda do governo. As compras eram feitas por meio de licitações irregulares, a valores superfaturados. Grampos telefônicos realizados pela PF e pelo Ministério Público Federal em Cuiabá revelaram a ligação entre parlamentares e integrantes da quadrilha.