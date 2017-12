Relatório sobre trabalho infantil tem elogio ao Brasil A Organização Internacional do Trabalho (OIT) apresenta amanhã, na XVI Reunião Regional Americana da entidade, o relatório global de erradicação infantil divulgado a cada quatro anos, que, desta vez, fará uma menção positiva ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do governo brasileiro, criado em 1996, segundo informou o porta-voz da Presidência, Andre Singer. Neste ano, conforme o porta-voz, o governo está investindo R$ 1,2 milhão no programa, atendendo um milhão de crianças com bolsas de R$ 40,00 ou R$ 25,00. Até o final do ano, a meta é atender mais 2,2 milhão de crianças. O governo quer agilizar o repasse de recursos e promover atividades envolvendo educadores e pais.