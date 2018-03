Relatório sobre Código Florestal é 'retrocesso' diz PT

"Não temos condições políticas de votar esse relatório. O relatório expressa uma visão atrasada daqueles que acham que é possível plantar sem cuidar da natureza, da água. A agricultura sai prejudicada com isso", afirmou Tatto. Em seu relatório, Paulo Piau eliminou os percentuais de recuperação de florestas desmatadas em margem de rio.

O relatório de Piau, no entanto, conta com o apoio da bancada ruralista e da maioria dos partidos da base aliada e, portanto, tem chances de ser aprovado no plenário da Câmara. O Palácio do Planalto ainda não se posicionou oficialmente sobre a proposta, mas a presidente Dilma Rousseff já sinalizou que quer ver aprovada a proposta do Senado. Se o relatório de Piau for aprovado, caberá à presidente Dilma vetar as mudanças feitas pelo peemedebista.

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), garantiu que o Código Florestal será votado nesta terça-feira com ou sem acordo entre os partidos.