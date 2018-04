Relatório que não mostra irregularidade no RS é aprovado O plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou hoje o relatório da CPI da Corrupção por 22 votos a 19. O documento elaborado pelo ex-deputado Coffy Rodrigues (PSDB), cassado em janeiro por infidelidade partidária, não aponta irregularidades na administração pública gaúcha e não faz indiciamentos.