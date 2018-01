Relatório final da CPI dos Bingos vai acusar mais de 80 Com mais de 80 pedidos de indiciamento, o parecer final que o relator da CPI dos Bingos, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), apresenta nesta quinta-feira aponta fortes indícios de corrupção no governo, sobretudo em atividades ligadas à Casa Civil e ao Ministério da Fazenda no período em que eram comandados por José Dirceu e Antonio Palocci. Os dois ex-ministros estão na lista de pessoas denunciadas ao Ministério Público, juntamente com dois auxiliares muito próximo do presidente Lula: seu chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, e o ex-caixa de campanha e atual presidente do Serviço Brasileiro de Apoio a Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), Paulo Okamotto. Os petistas são acusados, em conjunto ou separadamente, de envolvimento em episódios nebulosos, como a trama que resultou no assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (a acusação diz que petistas propagaram a tese de crime comum); a cobrança de propina da multinacional Gtech; ligações suspeitas para abastecer o caixa 2 do PT, tráfico de influência, corrupção na prefeitura de Ribeirão Preto, concessão suspeitas de financiamento do BNDES para favorecer a "amigos" do partido em Angola, entre outros. Votação A votação do relatório está prevista para o dia 20 deste mês. Até lá, o presidente e o relator, senadores Efraim Morais (PFL-PB) e Garibaldi, vão tentar assegurar votos suficientes para aprovar o documento. As chances de êxito, contudo, são mínimas, já que implicaria convencer o senador petebista Mozarildo Cavalcanti (RR) a retomar seu lugar na CPI. Seu "sumiço" da CPI coincide com o empenho do governo em esvaziar as investigações. Não deve ser agora, portanto, que ele vai mudar de posição. Efraim e Garibaldi garantem que não farão nenhum tipo de concessão para aprovar o relatório. O senador Tião Viana (PT-AC) disse que desistiu de fazer uma reunião para buscar um "entendimento" depois que relator e presidente avisaram que não aceitam nenhum tipo de negociação. A decisão, portanto, será no voto. Tião adiantou que não será poupado esforço para derrubar tudo aquilo que eles, aliados do Planalto, consideram alheio à questão bingos. Ou seja, vão rejeitar toda a qualquer denúncia que não esteja diretamente ligada aos salões de bingo. Já a oposição, insiste que todas as investigações têm ligação com empresários de jogos. Como a maior parte das denúncias já está em poder do Ministério Público, caberá no final das contas aos procuradores decidirem o que deve ou não ser aprofundado.