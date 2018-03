Relatório dos EUA sobre corrupção cita Arruda e Sarney O Departamento de Estado norte-americano divulgou ontem um relatório sobre a situação do combate às drogas no mundo, no qual afirma que a corrupção no Brasil é "preocupante" e a investigação de casos de corrupção no governo é "lenta", com "poucas prisões". A divulgação do relatório ocorre um dia antes do início da visita da secretária de Estado, Hillary Clinton, ao País.