Relatório do Incra reconhece quilombola na BA A área conhecida como Comunidade do Rio dos Macacos, no município de Simões Filho (BA), região metropolitana de Salvador, foi reconhecida como quilombola em relatório elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Moradores do local ocuparam a sede do Incra em Salvador, nesta quinta-feira, para pressionar por rapidez na publicação do relatório nos Diários Oficiais do Estado e da União.