Relatório de CPI deixa de fora suspeitos de corrupção O relatório oficial da CPI da Corrupção no Rio Grande do Sul não vai apontar nomes e nem o envolvimento de agentes públicos ou privados com irregularidades em licitações, desvios de dinheiro e pagamento de propinas investigados nas operações Rodin e Solidária da Polícia Federal. O documento de 103 páginas, elaborado pelo deputado estadual Coffy Rodrigues (PSDB), foi protocolado hoje e será lido e aprovado na sessão de segunda-feira.